Тюки сена сгорели на площади 1400 квадратных метров в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Возгорание тюков сена произошло рядом с селом Арьевка в Пильнинском округе. Пожар охватил площадь около 1400 квадратных метров.

По информации МЧС России, на месте работали три пожарно-спасательных расчёта. После ликвидации возгорания, они провели проливку оставшихся очагов тления.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.

Ранее сообщалось, что вечером 28 июля произошел пожар в гараже в военном центре в городе Кстово Нижегородской области. Пострадал один человек.