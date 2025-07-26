Тюки сена сгорели на площади 1400 квадратных метров в Нижегородской области

Фото:
Возгорание тюков сена произошло рядом с селом Арьевка в Пильнинском округе. Пожар охватил площадь около 1400 квадратных метров.
По информации МЧС России, на месте работали три пожарно-спасательных расчёта. После ликвидации возгорания, они провели проливку оставшихся очагов тления.
Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером 28 июля произошел пожар в гараже в военном центре в городе Кстово Нижегородской области. Пострадал один человек.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+