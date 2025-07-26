Причиной пожара в кстовском военном центре стало нарушение правил безопасности Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Установлена причина пожара в гаражном боксе на территории военного учебного центра в Кстове Нижегородской области.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при обращении с горючими материалами.

Напомним, пожар в гараже произошел вечером 28 июля на площади около 130 квадратных метров. Пострадал один человек.