Дефицит гаишников сохраняется в Нижегородской области

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Дефицит кадров сохраняется в нижегородской Госавтоинспекции. Об этом сообщил начальник регионального управления Владимир Ежов на пресс-конференции в НОИЦ 30 июля.
По его словам, благодаря мерам, принятым правительством Нижегородской области, удалось остановить отток сотрудников. В частности, были введены ежемесячные доплаты в 10 тысяч рублей.
Тем не менее, недоукомплектованность личным составом составляет 16,1%. Это почти на 2% ниже регионального показателя 2024 года, но выше общероссийского показателя в 15%.
Глава управления отметил, что более высокий дефицит в регионе связан с развитой экономикой, которая предлагает альтернативные, более высокооплачиваемые варианты трудоустройства.
Владимир Ежов добавил, что в ряды ГИБДД продолжают приходить молодые сотрудники, которые выбирают службу не только из-за материальной поддержки, но и по личному призванию.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года в Нижегородской области выросло количество случаев дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности.
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