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Общество

Дефицит гаишников сохраняется в Нижегородской области

30 июля 2025 18:14  [145] Общество
Дефицит гаишников сохраняется в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Дефицит кадров сохраняется в нижегородской Госавтоинспекции. Об этом сообщил начальник регионального управления Владимир Ежов на пресс-конференции в НОИЦ 30 июля. 

По его словам, благодаря мерам, принятым правительством Нижегородской области, удалось остановить отток сотрудников. В частности, были введены ежемесячные доплаты в 10 тысяч рублей.   

Тем не менее, недоукомплектованность личным составом составляет 16,1%. Это почти на 2% ниже регионального показателя 2024 года, но выше общероссийского показателя в 15%. 

Глава управления отметил, что более высокий дефицит в регионе связан с развитой экономикой, которая предлагает альтернативные, более высокооплачиваемые варианты трудоустройства.

Владимир Ежов добавил, что в ряды ГИБДД продолжают приходить молодые сотрудники, которые выбирают службу не только из-за материальной поддержки, но и по личному призванию.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года в Нижегородской области выросло количество случаев дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности.

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Теги:
Госавтоинспекция кадры Работа
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