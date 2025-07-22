Более 1,6 тысячи молодых нижегородцев нашли работу при помощи кадрового центра Экономика

Фото: УТЗН Нижегородской области

Более 1,6 тысячи молодых жителей Нижегородской области смогли трудоустроиться в первом полугодии 2025 года при содействии регионального кадрового центра "Работа России". Все соискатели в возрасте до 35 лет имеют опыт работы от одного до семи лет.

Специалисты центра сопровождали каждого участника на всех этапах поиска работы от первичной консультации до выхода на новое место. Для молодых специалистов разрабатывались индивидуальные планы занятости, проводились профориентационные встречи, оказывалась помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям.

Как рассказала директор центра Людмила Егорова, с начала года более 1300 человек прошли профориентацию. Это помогло им точнее определить профессиональные цели и быстрее найти подходящую вакансию.

Молодые соискатели трудоустроились в промышленность, торговлю, сферу жилищно-коммунального хозяйства и образование. Чаще всего молодежь устраивалась на должности операторов котельной, специалистов по продажам, слесарей, администраторов, кондитеров и других востребованных профессий.

Актуальные вакансии можно найти на федеральной платформе "Работа России" , где сейчас размещено более 35 тысяч предложений от работодателей.

По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игоря Пантюхина, региональный рынок труда показывает устойчивый рост, а спрос на квалифицированные кадры продолжает расти, особенно в промышленности и сфере высоких технологий.

"Наша задача – помочь каждому соискателю найти работу, соответствующую его навыкам и амбициям, а предприятиям – закрыть вакансии надежными сотрудниками", - отметил Пантюхин.

С начала 2025 года в России реализуется нацпроект "Кадры" по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что многодетные родители в Нижегородской области могут получить комплексную поддержку в трудоустройстве.