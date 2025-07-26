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Общество

Малая Покровская останется закрытой для транспорта до 2026 года

30 июля 2025 17:53  [41] Общество
Малая Покровская останется закрытой для транспорта до 2026 года

Фото: Александр Воложанин

Перекрытие улицы Малой Покровской в Нижнем Новгороде продлили до конца 2025 года.

Согласно постановлению на сайте мэрии, движение транспорта на участке между улицами Большой Покровской и Харитонова будет полностью прекращено с 00:01 1 августа и вплоть до 23:59 31 декабря.

Ограничение связано с капитальным ремонтом проезжей части. На период проведения работ автомобилистам предложат альтернативные маршруты по соседним улицам.

Кроме того, департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено рассмотреть проект временной схемы движения, которая будет действовать на время ремонта.

Ранее на Малой Покровской уже были введены ограничения. Проезд на том же участке закрыт до конца 31 июля.

Кроме того, при земляных работах на Малой Покровской был поврежден газопровод.

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Теги:
Ремонт дорог Ремонтные работы Транспортные ограничения
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