Экс-главу Воскресенского округа осудили за квартиры для сирот на скотомогильнике Происшествия

В Воскресенском округе Нижегородской области бывшего главу местной администрации признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор по делу вынес Краснобаковский межрайонный суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в 2017 году чиновник, действуя из личной заинтересованности и нарушая интересы службы, поручил своим подчиненным оформить социальный найм специализированного жилья для шести граждан из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

При этом квартиры находились в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника и впоследствии были признаны непригодными для проживания.

Суд назначил бывшему главе два года принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработной платы в доход государства.