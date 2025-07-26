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Происшествия

Экс-главу Воскресенского округа осудили за квартиры для сирот на скотомогильнике

30 июля 2025 17:45  [40] Происшествия
Экс-главу Воскресенского округа осудили за квартиры для сирот на скотомогильнике

В Воскресенском округе Нижегородской области бывшего главу местной администрации признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор по делу вынес Краснобаковский межрайонный суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в 2017 году чиновник, действуя из личной заинтересованности и нарушая интересы службы, поручил своим подчиненным оформить социальный найм специализированного жилья для шести граждан из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

При этом квартиры находились в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника и впоследствии были признаны непригодными для проживания.

Суд назначил бывшему главе два года принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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Теги:
Воскресенский район Превышение полномочий Приговор
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