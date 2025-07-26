Экс-главу Воскресенского округа осудили за квартиры для сирот на скотомогильнике

В Воскресенском округе Нижегородской области бывшего главу местной администрации признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор по делу вынес Краснобаковский межрайонный суд, сообщили в региональной прокуратуре.
Как установил суд, в 2017 году чиновник, действуя из личной заинтересованности и нарушая интересы службы, поручил своим подчиненным оформить социальный найм специализированного жилья для шести граждан из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
При этом квартиры находились в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника и впоследствии были признаны непригодными для проживания.
Суд назначил бывшему главе два года принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработной платы в доход государства.
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