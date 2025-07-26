8-летний ребенок утонул в пруду в Вознесенском округе

Восьмилетний мальчик утонул в пруду на территории поселка Аламасово Вознесенского округа, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, ребенок находился у пруда вместе с мамой. В какой-то момент родительница отвлеклась. Спасатели предполагают, что это и стало причиной трагедии.
На месте случившегося работают правоохранители.
Напомним, что 26 июля в пруду в деревне Зубаниха утонул 14-летний подросток, который вместе с друзьями катался на катамаране. Возбуждено уголовное дело.
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