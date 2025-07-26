СК выясняет причины гибели 8-летнего ребенка в Нижегородской области Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

СК и прокуратура проводят проверки по факту гибели 8-летнего ребенка в Вознесенском районе, сообщили в пресс-службах двух ведомств.

Трагедия произошла в селе Аламасово сегодня, 30 июля. По данным МЧС, мальчик находился около пруда вместе с мамой. Стоило женщине отвлечься, как ребенок зашел в воду и утонул.

Следователи осмотрели тело погибшего и не нашли повреждений, которые бы указывали на криминал. Точную причину смерти несовершеннолетнего удастся узнать по результатам судмедэкспертизы.

В СК уточнили, что место, где отдыхала семья, не оборудовано для купания. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

Также в случившемся разбираются сотрудники прокуратуры. Им предстоит проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.

Сообщалось, что администрация базы отдыха "Янтарь" впервые высказалась о гибели 14-летнего подростка. Ранее следователи завели уголовное дело.