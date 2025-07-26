Нижегородец Дмитрий Стрельников погиб на СВО

Жители Нижегородской области простятся с уроженцем региона Дмитрием Стрельниковым, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической новости сообщили в сообществе "Подслушано Каликино" социальной сети "ВКонтакте".
Церемония прощания пройдет 2 августа. Отпевание состоится в 11:00 в церкви села Кантаурово. Затем в 12:20 в деревне Каликино пройдет траурный митинг. А в 13:30 в деревне Рекшино в кафе "Барин" будет поминальный обед в память о погибшем.
В комментариях к публикации нижегородцы выразили соболезнования родным и близким Дмитрия.
"Вечная память", — написали пользователи соцсети.
Ранее сообщалось, что Александр Колеганов из Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области погиб в зоне СВО.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+