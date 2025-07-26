Нижегородец Дмитрий Стрельников погиб на СВО Общество

Жители Нижегородской области простятся с уроженцем региона Дмитрием Стрельниковым, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической новости сообщили в сообществе "Подслушано Каликино" социальной сети "ВКонтакте".

Церемония прощания пройдет 2 августа. Отпевание состоится в 11:00 в церкви села Кантаурово. Затем в 12:20 в деревне Каликино пройдет траурный митинг. А в 13:30 в деревне Рекшино в кафе "Барин" будет поминальный обед в память о погибшем.

В комментариях к публикации нижегородцы выразили соболезнования родным и близким Дмитрия.

"Вечная память", — написали пользователи соцсети.

Ранее сообщалось, что Александр Колеганов из Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области погиб в зоне СВО.