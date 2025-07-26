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Общество

Проект КРТ для улицы Гоголя вынесли на обсуждение в Нижнем Новгороде

31 июля 2025 10:47  [47] Общество
Проект КРТ для улицы Гоголя вынесли на обсуждение в Нижнем Новгороде

Квартал в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова планируется преобразовать в рамках КРТ. Для этого необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Соответствующее предложение вынесено на общественные обсуждения, которые пройдут с 30 июля по 8 августа. Об этом говорится в документах мэрии.

Согласно пояснительной записке к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, мастер-план КРТ был согласован региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики 28 марта 2025 года. Здесь собираются планируется строительство многоквартирных домов с общественно-деловой функцией на первых этажах и благоустройство внутреннего пространства.

Проект изменений в ПЗЗ предполагает отображение границ территории комплексного развития на карте градостроительного зонирования, как это предусмотрено положением о КРТ. 

Ранее сообщалось, что ООО "Левел Ап" заключила договор о комплексном развитии территории в районе набережной Гребного канала.

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Теги:
КРТ Строительство
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