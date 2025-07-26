Проект КРТ для улицы Гоголя вынесли на обсуждение в Нижнем Новгороде Общество

Квартал в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова планируется преобразовать в рамках КРТ. Для этого необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Соответствующее предложение вынесено на общественные обсуждения, которые пройдут с 30 июля по 8 августа. Об этом говорится в документах мэрии.

Согласно пояснительной записке к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, мастер-план КРТ был согласован региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики 28 марта 2025 года. Здесь собираются планируется строительство многоквартирных домов с общественно-деловой функцией на первых этажах и благоустройство внутреннего пространства.

Проект изменений в ПЗЗ предполагает отображение границ территории комплексного развития на карте градостроительного зонирования, как это предусмотрено положением о КРТ.

Ранее сообщалось, что ООО "Левел Ап" заключила договор о комплексном развитии территории в районе набережной Гребного канала.