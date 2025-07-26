25-летний мужчина утонул в Силикатном озере Происшествия

25-летний мужчина утонул в Силикатном озере в Нижнем Новгороде. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, тело достали из воды очевидцы. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 30 июля в селе Аламасово Вознесенского района утонул восьмилетний мальчик. СК и прокуратура разбираются в причинах случившегося.