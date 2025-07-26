Один коммунальщик погиб и двое пострадали в Сеченовском районе Происшествия

На производственной площадке АО "НОКК" в Сеченовском округе пострадали трое сотрудников предприятия. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

По предварительным данным, несчастный случай произошел во время выполнения работ в коллекторе, расположенном в селе Верхнее Талызино. Один из коммунальщиков погиб на месте.

Еще один пострадавший был доставлен в Сеченовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес, в настоящее время ведется взаимодействие с профильными органами. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что оператор нижегородского производства лишился кисти руки из-за несчастного случая во время работы.