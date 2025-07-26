Жильцы дома на улице Витебской второй год жалуются на затопленный двор Общество

Фото: Telegram-канал ОНФ Нижегородской области

Во дворе дома №52 по улице Витебской в Канавинском районе Нижнего Новгорода уже почти два года сохраняется проблема затопления, которая доставляет серьезные неудобства местным жителям.

По информации, опубликованной в официальном телеграм-канале регионального отделения ОНФ, людям приходится буквально идти вброд, чтобы добраться от автомата с питьевой водой до подъезда. Такая вынужденная "водная полоса препятствий" затрагивает не только жильцов, но и посетителей расположенных поблизости зданий МФЦ, налоговой службы и музыкальной школы.

Общественники с иронией отмечают, что участие в ежедневных "соревнованиях" по преодолению водных преград не приносит наград, но вполне может закончиться травмой. Например, порезом или падением.

По словам местных жителей, причиной регулярного подтопления стала неправильно выполненная разуклонка дорожного полотна при его строительстве, а также закатанные в асфальт ливневые решетки. Несмотря на неоднократные обращения в администрацию, ситуация остается без изменений.

В связи с этим активисты Народного фронта направили обращение в адрес муниципальных властей с требованием устранить причины затопления и обеспечить нормальные условия для передвижения по двору и прилегающим тротуарам.

НИА "Нижний Новгород" направило запрос в администрацию Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжается расчистка участков Автозаводского обводного канала.