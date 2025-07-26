Владимир Путин подписал закон о борьбе с борщевиком Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон, который возлагает на владельцев земельных участков ответственность за выявление и уничтожение инвазивных растений, представляющих угрозу для окружающей среды и здоровья граждан. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Напомним, закон приняли депутаты Госдумы 16 июля. Он направлен на предотвращение бесконтрольного распространения чужеродных видов, в том числе борщевика Сосновского. Закон определяет такие растения как способные нанести ущерб экосистемам, биоразнообразию, здоровью населения и экономике.

Согласно закону, обязанность по борьбе с опасными видами ложится не только на собственников участков, но и на обладателей публичного сервитута. Например, при использовании земли под дороги, ЛЭП или трубопроводы. Они должны планировать и реализовывать мероприятия по обнаружению и уничтожению таких растений.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. До этого времени региональные и федеральные органы власти должны подготовить необходимые подзаконные акты, а землепользователи — включить соответствующие расходы в свои планы. Это позволит к началу вегетационного сезона 2026 года приступить к выполнению новых требований в полном объёме.

Ранее сообщалось, что ЗСНО инициировало создание штаба по борьбе с борщевиком. Добавим, что в марте Евгений Люлин раскритиковал борьбу с борщевиком в Нижегородской области. По его словам, деньги на это выделяются немалые, а эффекта нет.