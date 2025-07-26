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Происшествия

Бастрыкин потребовал отчет по делу о смерти ребенка в нижегородской клинике

31 июля 2025 18:50  [116] Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет по делу о смерти ребенка в нижегородской клинике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с гибелью двухлетнего ребенка в Нижнем Новгороде.

Информация о трагедии, произошедшей в 2023 году, вновь привлекла внимание общественности после публикаций в СМИ. По словам матери погибшего мальчика, судебно-медицинская экспертиза выявила прямую связь между действиями врача, допустившего диагностическую ошибку, и смертью её сына.

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области ранее возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Материалы были переданы в суд, однако разбирательство было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Бастрыкин поручил главе нижегородского управления Айрату Ахметшину подготовить подробный отчет о ходе и результатах расследования, а также дать оценку доводам, изложенным в публикациях.

Ранее сообщалось, что смерть коммунального работника в Сеченовском районе Нижегородской области привела к уголовному делу.

Напомним также, что Бастрыкин взял на личный контроль дело об аварийном жилье в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Александр Бастрыкин Дети Уголовное дело
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