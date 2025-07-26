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Происшествия

Гибель коммунальщика в Сеченовском районе обернулась уголовным делом

31 июля 2025 16:00  [123] Происшествия
Гибель коммунальщика в Сеченовском районе обернулась уголовным делом

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины во время выполнения работ в канализационном коллекторе. Трагедия произошла в селе Верхнее Талызино Сеченовского района.

Как сообщают в Следственном управлении СК России по Нижегородской области, инцидент случился в июле на улице Ивана Заикина. При проведении работ в коллекторе погиб 55-летний рабочий. Второй сотрудник госпитализирован.

По данному факту следователем Сергачского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В рамках расследования проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мужчины.

Следствие также намерено дать правовую оценку действиям ответственных лиц, допустивших нарушения правил безопасности при проведении работ.

Ранее сообщалось, что механизатор в Нижегородской области получил тяжелые травмы во время работы с колесом.

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Теги:
Сеченовский район Следственное управление Уголовное дело
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