Суд приговорил жителя Богородска за ложное сообщение о взрыве Происшествия

Богородский городской суд вынес приговор местному жителю, обвинённому в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Инцидент произошёл весной 2025 года и стал причиной возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений и в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил, что 18 апреля 2025 года заложит взрывное устройство в здании, где располагаются мировые судьи города Богородска. Причиной поступка стала личная обида: ранее в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.13 КоАП РФ.

Информация была оперативно передана в полицию, на место выехали экстренные службы. В ходе осмотра здания взрывных устройств обнаружено не было.

Из‑за ложного сообщения были задействованы силы и средства правоохранительных органов, а ОМВД России "Богородский" понёс материальный ущерб. Подсудимый признал вину полностью и выразил раскаяние.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена в силе до вступления приговора в законную силу.

Также суд удовлетворил гражданский иск ОМВД. В пользу ведомства с осуждённого взыскано 4 855 рублей 72 копейки в счёт возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что нижегородца приговорили к четырем годам за попытку купить запалы к гранатам.