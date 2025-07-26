Бастрыкин затребовал доклад о ветхом доме на Ульянова в Нижнем Новгороде Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и итогах проверки по информации о нарушении прав жителей ветхого многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Контроль за рассмотрением обращения установлен в центральном аппарате ведомства.

Речь идет о доме, расположенном на улице Ульянова. По словам жильцов, здание уже более 40 лет не видело капитального ремонта. В результате фасад начал разрушаться, кровля протекает, а в квартирах образуется сырость и отслаивается штукатурка.

Несмотря на то, что, по утверждению местных жителей, дом был построен еще в 1884 году, в официальном реестре жилфонда указана дата возведения — 1917 год. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не привели к каким-либо результатам.

В настоящее время в Следственном управлении СК России по Нижегородской области начата процессуальная проверка. Руководителю регионального управления Айрату Ахметшину поручено представить как предварительные, так и окончательные выводы по результатам проверки.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал отчет по делу о смерти ребенка в нижегородской клинике.