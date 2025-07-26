Нижегородцы смогут арендовать самокаты по СМС

В Нижнем Новгороде появится возможность арендовать самокаты Whoosh с помощью СМС. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.
Точные сроки запуска пока не названы, но ожидается, что услуга начнёт работать в течение ближайших двух недель.
Сейчас такая опция доступна в 15 городах с нестабильным мобильным интернетом. Уже сегодня воспользоваться арендой по СМС могут жители Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Сочи, Адлера, Волгограда, Ставрополя, Ижевска, Тольятти, Стерлитамака и Тюмени.
Как пояснили в компании, для начала поездки не нужно запускать мобильное приложение. Это особенно удобно при отсутствии интернет-соединения. Главное — отправить СМС с номера, привязанного к аккаунту в Whoosh.
Напомним, ограничения в работе мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности. Региональное минцифры разработало и опубликовало карту точек бесплатного Wi-Fi.
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