Новое военное училище появится в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 августа 2025 10:33  [56] Нижегородцы смогут арендовать самокаты по СМС
01 августа 2025 10:22  [86] Клещи продолжают атаковать нижегородцев: уже 7,5 тысячи пострадавших
01 августа 2025 09:36  [103] Новый ретропоезд Горьковской магистрали получил название "Муромец"
01 августа 2025 09:15  [140] Тысячу квадратных метров асфальта заменили на Гордеевском виадуке
01 августа 2025 08:16  [163] Нижегородская семья воспользовалась новым электронным сертификатом "Подарок новорожденному"
01 августа 2025 07:31  [201] Подростки 14 и 16 лет утонули в Нижегородской области
01 августа 2025 07:00  [200] Минздрав: пациенты нижегородской больницы №5 оценили питание на 4 балла
01 августа 2025 00:00  [284] Участок улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде перекроют до конца лета
31 июля 2025 19:20  [116] Железнодорожники соберут средства для помощи онкобольным детям
31 июля 2025 19:15  [286] Участники автопробега БРИКС проедут через Нижегородскую область
Общество

Нижегородцы смогут арендовать самокаты по СМС

01 августа 2025 10:33  [56] Общество
Нижегородцы смогут арендовать самокаты по СМС

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде появится возможность арендовать самокаты Whoosh с помощью СМС. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

Точные сроки запуска пока не названы, но ожидается, что услуга начнёт работать в течение ближайших двух недель.

Сейчас такая опция доступна в 15 городах с нестабильным мобильным интернетом. Уже сегодня воспользоваться арендой по СМС могут жители Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Сочи, Адлера, Волгограда, Ставрополя, Ижевска, Тольятти, Стерлитамака и Тюмени.

Как пояснили в компании, для начала поездки не нужно запускать мобильное приложение. Это особенно удобно при отсутствии интернет-соединения. Главное — отправить СМС с номера, привязанного к аккаунту в Whoosh.

Напомним, ограничения в работе мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности. Региональное минцифры разработало и опубликовало карту точек бесплатного Wi-Fi.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет самокат
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2025 12:59  [439] Никитин призвал ТЦ раздать нижегородцам бесплатный Wi-Fi
31 июля 2025 11:21  [359] Поволжье оказалось в лидерах по числу DDoS-атак в России в 2025 году
15 июля 2025 17:10  [828] Зону покрытия Wi-Fi расширят в Дзержинске из-за отключений интернета
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных