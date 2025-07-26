Никитин призвал ТЦ раздать нижегородцам бесплатный Wi-Fi

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Губернатор Глеб Никитин призвал нижегородские торговые центры организовать бесплатный Wi-Fi для посетителей и оборудовать проводной интернет для работы кассовых аппаратов. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Заксобрания региона.
В своем выступлении перед депутатами глава Нижегородской области подчеркнул, что от отсутствия мобильного интернета страдают не только жители, но и члены правительства, а также туристы. Но снижение мощности сигнала сотовых вышек — вынужденная мера, связанная с угрозой атаки БПЛА и обеспечением безопасности населения.
«Прошу отнестись к этому с пониманием», - сказал Глеб Никитин.
Он, в свою очередь, пообещал увеличить количество бесплатных точек Wi-Fi, в т.ч. за счет допфинансирования, а еще активнее работать с бизнесом в данном вопросе.
Напомним, что перебои в работе мобильного интернета наблюдаются уже месяц. Причем в верхней части приволжской столицы он скорее есть, а вот в нижней отсутстствует. Хотя местные отмечали, что мобильный интернет кое-где начал ловить.
В июле минцифры Нижегородской области опубликовало карту точек бесплатного Wi-Fi. Пользоваться ею можно без подключения к сети.
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