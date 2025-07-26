48 человек погибли на нижегородских водоемах за два месяца

С начала купального сезона, то есть с 1 июня, в Нижегородской области зафиксировано 53 происшествия на воде, в результате которых погибли 48 человек. Девятерых удалось спасти. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным спасателей, 37 человек утонули во время купания. Среди погибших — четверо детей. Основной причиной трагедий у воды остаётся алкогольное опьянение. В случае с несовершеннолетними — это отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
МЧС России в очередной раз обращается к жителям с призывом соблюдать элементарные правила безопасности на водоёмах.
Ранее сообщалось, что подростки 14 и 16 лет утонули в Нижегородской области в один день.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+