48 человек погибли на нижегородских водоемах за два месяца Происшествия

С начала купального сезона, то есть с 1 июня, в Нижегородской области зафиксировано 53 происшествия на воде, в результате которых погибли 48 человек. Девятерых удалось спасти. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, 37 человек утонули во время купания. Среди погибших — четверо детей. Основной причиной трагедий у воды остаётся алкогольное опьянение. В случае с несовершеннолетними — это отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

МЧС России в очередной раз обращается к жителям с призывом соблюдать элементарные правила безопасности на водоёмах.

Ранее сообщалось, что подростки 14 и 16 лет утонули в Нижегородской области в один день.