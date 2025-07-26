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Происшествия

48 человек погибли на нижегородских водоемах за два месяца

01 августа 2025 11:56  [125] Происшествия
48 человек погибли на нижегородских водоемах за два месяца

С начала купального сезона, то есть с 1 июня, в Нижегородской области зафиксировано 53 происшествия на воде, в результате которых погибли 48 человек. Девятерых удалось спасти. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, 37 человек утонули во время купания. Среди погибших — четверо детей. Основной причиной трагедий у воды остаётся алкогольное опьянение. В случае с несовершеннолетними — это отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

МЧС России в очередной раз обращается к жителям с призывом соблюдать элементарные правила безопасности на водоёмах. 

Ранее сообщалось, что подростки 14 и 16 лет утонули в Нижегородской области в один день. 

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Теги:
Купальный сезон МЧС Утонувшие
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