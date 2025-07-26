Нижегородец предстанет перед судом за аварию с четырьмя погибшими

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В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в смертельном ДТП. Трагедия унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Авария произошла 4 июля 2024 года днём на трассе в направлении рабочего посёлка Большое Мурашкино. Водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя другими транспортными средствами.
В результате ДТП погиб пассажир, находившийся в автомобиле обвиняемого, а также водитель и двое пассажиров второй машины.
Обвиняемый, ранее работавший в исправительной колонии, полностью признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее в Госавтоинспекции назвали районы Нижегородской области, где чаще всего происходят аварии.
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