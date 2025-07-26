Нижегородское "Торпедо" изменило логотип команды Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" представил рестайлинг к сезону 2025/2026. Главным изменением стал логотип команды.

Эмблема команды претерпела не так много изменений за все существование клуба. Уже привычная голова оленя стала фирменным логотипом лишь в 2017 году. В 2022 году изображение стало более графичным, а с текущего года олень смотрит не в левую, а в правую сторону.

К слову, далеко не всем болельщикам пришлись по вкусу такие изменения. Нижегородцы отмечают, что старый логотип был приятнее глазу, а "отзеркаленный" олень как будто обиделся и отвернулся.

"Слева направо — так мы читаем текст, так движется взгляд. Новый логотип "Торпедо" встроен в этот визуальный ритм. Олень не противоречит движению — он его задаёт. Это не просто символ, а компас: наш клуб сам прокладывает путь. Мы не следуем за кем-то — мы ведём. Доработан сам образ оленя — взгляд стал более собранным, уши точнее передают характер, силуэт — чище и мощнее. Мы не отказались от символа — мы сделали его современнее и выразительнее", - отметили представители клуба.

Появились вопросы и к новой цветовой палитре. Теперь фирменными цветами являются темно-синий, синий, холодный серый, светло-серый и белый. Из палитры исчез красный цвет, к которому болельщики "бело-синих", несомненно, уже привыкли.

"Особый синий оттенок — не случайность. Мы долго искали свой тон — уникальный, узнаваемый, "торпедовский". Он стал основой визуальной идентичности. Это цвет уверенности, глубины и силы", - прокомментировали изменения в клубе.

Новый мерч включает различные узоры, в том числе и хохломскую роспись. Игровая форма команды также претерпела изменения, но подробности пока не раскрываются.

1 августа "Торпедо" начинает предсезонную подготовку, игроки проходят медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" начнет новый сезон с трехматчевой домашней серии. Скорее всего игры будут проходить в "Нагорном", так как на данный момент строительство новой Ледовой арены на Стрелке завершено только на 93%.