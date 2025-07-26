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Спорт

Новая Ледовая арена на Стрелке готова на 93%

31 июля 2025 15:39  [130] Спорт
Новая Ледовая арена на Стрелке готова на 93%

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Фактическая строительная готовность Ледовой арены на Стрелке составляет 93%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания 31 июля.

Напомним, строительство Ледовой арены началось в 2022 году. Изначально ее планировали завершить в 2024 году, позже сроки сдвинулись на осень 2025 года. На данный момент внутри стадиона уже выполнены основные работы, продолжается чистовая отделка. 

На главной 12-тысячной арене уже установлены кресла, хоккейные борта. Также ведутся активные работы над фасадом. Напомним, по разработанной концепции на фасаде будет показана раскадровка движения хоккеистов с помощью перфорации по металлу. Также на фасаде ведется монтаж LED-экрана, на котором в будущем планируется транслировать матчи. К установке медиакуба приступят сразу после завершения работ с экраном.

"После ввода арены в эксплуатацию сформируется окончательный облик Стрелки в ее современном виде", - отметил Никитин.

В конце июля арене присвоили официальный адрес - улица Стрелка, 11.

Новый дворец станет основной площадкой для нижегородского хоккейного клуба "Торпедо". Ранее максимально возможным сроком сдачи арены представители клуба называли осень текущего года.

Маловероятно, что к первой игре сезона 2025/2026 будут закончены все работы. К тому же, еще предстоит проверить объект перед вводом в эксплуатацию и провести тестовые матчи. Но до конца года "Торпедо" точно должно отметить новоселье.

Ранее сообщалось, что "Матч года" между звездами КХЛ и НХЛ может пройти в Нижнем Новгороде в 2026 году на новой Ледовой арене.

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Теги:
Строительство ХК "Торпедо" Хоккей
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