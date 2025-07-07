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Спорт

ХК "Торпедо" сыграет с "Динамо" на Кубке мэра Москвы

10 июля 2025 14:00  [71] Спорт
ХК Торпедо сыграет с Динамо на Кубке мэра Москвы

Фото: ХК "Торпедо"

Стали известны соперники, против которых нижегородское "Торпедо" сыграет на Кубке мэра Москвы в августе. Расписание предстоящего турнира опубликовала Федерация хоккея Москвы.

Напомним, Кубок состоится с 28 по 31 августа. Формат турнира останется прежним: команды разделены на две группы. По итогам группового этапа пройдут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.

Так, 28 августа нижегородцы сыграют с хозяевами - "Динамо" Москва, а 29 августа поборются с белорусами из "Динамо" Минск. 

Матчи за первое, третье и пятое место пройдут 31 августа. 

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород может принять "Матч года" в следующем году. 

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Теги:
Соревнования ХК "Торпедо" Хоккей
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