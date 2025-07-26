Директора компании в Богородском районе осудят за незаконную миграцию Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы мясоперерабатывающего предприятия под Богородском, которого обвиняют в содействии незаконной миграции. Материалы дела уже направлены в суд.

По данным следствия, с ноября 2023 года по апрель 2025 года обвиняемый предоставлял жильё и работу 11 иностранным гражданам, заведомо зная, что у них отсутствуют разрешения на трудовую деятельность в России, а срок их легального пребывания в стране истёк.

Мигранты проживали в здании, принадлежащем предприятию, что, по мнению следователей, свидетельствует об организованной схеме незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

Нарушения были выявлены в ходе совместной работы Следственного комитета России, УФСБ и полиции. В результате рейда все иностранные граждане были привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы с последующим выдворением из страны.

Обвиняемый свою вину не признал. Однако, как отмечают в Следственном комитете, собрана достаточная доказательственная база, включающая результаты следственных и процессуальных мероприятий. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с организацией канала незаконной миграции.