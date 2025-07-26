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Общество

Память погибших в Первой мировой войне почтили в Нижнем Новгороде

01 августа 2025 16:26  [65] Общество
Память погибших в Первой мировой войне почтили в Нижнем Новгороде

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде прошла панихида, посвященная российским солдатам, которые погибли в годы Первой мировой войны. Памятное мероприятие прошло 1 августа в парке имени И.П. Кулибина. Именно в этот день 111 лет назад Германия объявила войну Российской империи.

Панихида и митинг были организованы региональным отделением Российского военно-исторического общества, рабочей группой по увековечению памяти нижегородцев-воинов Отечества при Общественной палате Нижегородской области, а также при участии центра патриотического воспитания "Авангард" и регионального отделения движения "Волонтеры Победы".

У мемориала, посвященного участникам Первой мировой войны выставили почетный караул. Его обеспечили представители военно-исторического клуба "Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус". Напомним, торжественное открытие памятника состоялось в дни 110-летия начала Первой мировой войны год назад. монумент был установлен еще весной. До Революции на месте парка было Петропавловское кладбище, где были похоронены нижегородцы, погибшие на фронтах Первой мировой.

После панихиды участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Председатель НРО ветеранов ВС РФ Алексей Меркурьев напомнил, что с Нижегородской земли ушли воевать около 250 тысяч человек, примерно 60 тысяч из них обратно уже никогда не вернулись.

"На протяжении долгого периода Первая мировая война считалась забытой войной. Но прошли годы, историческая память к нашему народу начала возвращаться. Президент России издал указ, чтобы мы официально вспомнили о Первой мировой войне, и общество откликнулось на этот призыв", - добавил Меркурьев.

1 августа был установлен в качестве официальной памятной даты как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годах 30 декабря 2012 года, когда президент России подписал соответствующий закон.

Рабочая группа по увековечению памяти нижегородцев - воинов Отечества долгое время собиралась материалы о Первой мировой войне, используя государственные, областные, районные и частные архивы. После обработки материала появились 12 оригинальных книг об этом историческом событии.

Ранее сообщалось, что историко-просветительский проект "Герои тыла. Страницы памяти" (12+) начал работу в Нижнем Новгороде.

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Теги:
История Памятники
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