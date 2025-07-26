Роспотребнадзор обновил список разрешенных мест для купания в Нижнем Новгороде

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Роспотребнадзор завершил очередную проверку качества воды в водоемах Нижнего Новгорода, используемых для купания, и опубликовал список пляжей, где купание признано безопасным.
На 1 августа 2025 года санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии воды нормам получили 11 пляжей. Среди них:
Кроме того, специалисты напомнили, какие водоемы не подходят для купания. В первую очередь те, где установлены знаки или ограждения с запретом на купание. Также следует избегать мест обитания водоплавающих птиц — их личинки могут вызывать кожные заболевания и аллергические реакции.
Наличие цветущей воды, водорослей у берега и близость к свалкам, сельхозугодьям или промышленным объектам также указывают на возможное загрязнение. В таких водоемах могут присутствовать паразиты, гельминты, бактерии и тяжелые металлы, несущие угрозу здоровью.
Роспотребнадзор подчеркивает, что даже в водоемах с проточной водой возможны риски. В местах, где купание запрещено, лабораторные исследования воды не проводятся.
Напомним, в начале купального сезона нижегородцы жаловались на заражение церкариями после купания в некоторых водоемах города.
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