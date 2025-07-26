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Общество

Роспотребнадзор обновил список разрешенных мест для купания в Нижнем Новгороде

01 августа 2025 17:40  [101] Общество
Роспотребнадзор обновил список разрешенных мест для купания в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Роспотребнадзор завершил очередную проверку качества воды в водоемах Нижнего Новгорода, используемых для купания, и опубликовал список пляжей, где купание признано безопасным.

На 1 августа 2025 года санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии воды нормам получили 11 пляжей. Среди них:

  • озеро Пестичное в поселке Дубравный (Сормово);
  • оба пляжа озера Светлоярского (Сормово);
  • озеро Лунское в поселке Копосово (Сормово);
  • озеро Мещерское (Канавинский район);
  • озеро Сортировочное в Березовой роще (Канавино);
  • оба пляжа озера Силикатного (Ленинский район);
  • озеро Пермяковское на улице Пермякова (Автозавод);
  • озеро в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода на улице Львовской (Автозавод);
  • озера в ПКиО 1 и 2 очереди на улицах Смирнова и проспекте Молодежном (Автозавод);
  • первое озеро на Щелковском хуторе (Приокский район).

Кроме того, специалисты напомнили, какие водоемы не подходят для купания. В первую очередь те, где установлены знаки или ограждения с запретом на купание. Также следует избегать мест обитания водоплавающих птиц — их личинки могут вызывать кожные заболевания и аллергические реакции.

Наличие цветущей воды, водорослей у берега и близость к свалкам, сельхозугодьям или промышленным объектам также указывают на возможное загрязнение. В таких водоемах могут присутствовать паразиты, гельминты, бактерии и тяжелые металлы, несущие угрозу здоровью.

Роспотребнадзор подчеркивает, что даже в водоемах с проточной водой возможны риски. В местах, где купание запрещено, лабораторные исследования воды не проводятся.

Напомним, в начале купального сезона нижегородцы жаловались на заражение церкариями после купания в некоторых водоемах города. 

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон пляжи
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