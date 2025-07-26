Два бонопостановочных судна спустили на воду в Богородском округе Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

На судостроительном комплексе группы компаний "Р-Флот" в Богородском округе Нижегородской области состоялся спуск на воду двух бонопостановочных судов проекта RBT2006. Об этом сообщили в региональном минпромторге.

Суда получили имена "Артем Аверьянов" и "Юрий Макарцев" в память о сотрудниках компании "Транснефть-Приволга", погибших в ходе специальной военной операции. Именно эта компания выступила заказчиком судов.

В тот же день прошла закладка двух новых многофункциональных земснарядов, строительство которых ведется по заказу компании "Водолет". Эти суда будут использоваться в Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, генеральный директор ГК "Р-Флот" Алексей Клепиков, исполняющий обязанности директора Верхне-Волжского филиала Российского классификационного общества Алексей Соловьев, гендиректор ООО "Водолет" Никита Итальянцев, исполнительный директор компании "Р-Флот. Машиностроение" Владимир Гусев, а также глава Богородского округа Алексей Коротков.

Максим Черкасов отметил, что судостроительные предприятия региона обеспечены заказами до 2028 года. Он подчеркнул, что в области строятся различные виды судов — от пассажирских и круизных до специализированных, таких как краболовы и электрические катера.

По его словам, особое значение имеет активная работа предприятий по локализации производства. Так, группа компаний "Р-Флот" выполняет весь цикл судостроительных работ самостоятельно — от проектирования до спуска на воду. Земснаряды, заложенные в этот день, полностью российского производства, причём около 60% оборудования для них изготовлено на предприятиях группы. Уровень локализации бонопостановочных судов достигает 90%.

Бонопостановочные суда предназначены для оперативного реагирования при разливах нефти и нефтепродуктов, а также могут использоваться при проведении спасательных работ на водоёмах. Земснаряды, в свою очередь, рассчитаны на выполнение дноуглубительных операций, очистку акваторий и укрепление берегов.

Гендиректор "Р-Флота" Алексей Клепиков отметил, что впервые предприятием одновременно спущены на воду два бонопостановочных судна. Проект был разработан в 2023 году, и менее чем за полтора года удалось довести его до завершения благодаря высокой степени производственной самостоятельности.

Клепиков сообщил, что суда пройдут швартовочные, ходовые и технологические испытания, после чего уже в сентябре будут переданы заказчику. Еще он напомнил, что земснаряды строятся в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". Новые суда станут вторым и третьим в серии, головной земснаряд был спущен в 2023 году и сейчас работает в Самарской области.

В судостроении Нижегородской области задействовано 18 крупных и средних предприятий, на которых трудится более 9 тысяч специалистов. Эти компании проектируют и производят широкий спектр судов и оборудования — от круизных теплоходов и танкеров до портовой техники, плавучих причалов, дебаркадеров и гидрографических катеров.