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Культура и отдых

31 судно прошло через Городецкий гидроузел за сутки после возобновления работы

28 июля 2025 09:19  [70] Культура и отдых
31 судно прошло через Городецкий гидроузел за сутки после возобновления работы

Фото: телеграм-канал Росморречфлота

За первые сутки после возобновления работы Городецкого гидроузла успешно прошло шлюзование 31 судна — 9 круизных и 22 крупнотоннажных грузовых. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Отмечается, что такая оперативная и эффективная работа стала возможной благодаря слаженным действиям диспетчеров ФБУ "Администрация Волжского бассейна", а также усилиям Росморречфлота и Росводресурсов, которые обеспечили необходимый уровень воды для безопасного судоходства в районе гидроузла.

Ранее сообщалось, что первое судно — буксир РТ-332 компании "Белфлот" — прошло через гидроузел вечером 26 июля после возобновления движения, остановленного из-за аварии 22 июля. Напомним, тогда между шлюзами №15 и №16 обрушился оголовок, что привело к затоплению строящейся камеры шлюза 15А.

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Теги:
Гидросооружения ГЭС Судоходство
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