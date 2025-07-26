31 судно прошло через Городецкий гидроузел за сутки после возобновления работы Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Росморречфлота

За первые сутки после возобновления работы Городецкого гидроузла успешно прошло шлюзование 31 судна — 9 круизных и 22 крупнотоннажных грузовых. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Отмечается, что такая оперативная и эффективная работа стала возможной благодаря слаженным действиям диспетчеров ФБУ "Администрация Волжского бассейна", а также усилиям Росморречфлота и Росводресурсов, которые обеспечили необходимый уровень воды для безопасного судоходства в районе гидроузла.

Ранее сообщалось, что первое судно — буксир РТ-332 компании "Белфлот" — прошло через гидроузел вечером 26 июля после возобновления движения, остановленного из-за аварии 22 июля. Напомним, тогда между шлюзами №15 и №16 обрушился оголовок, что привело к затоплению строящейся камеры шлюза 15А.