Нападение собаки на ребенка в Кстове закончилось проверкой СК Происшествия

Информация о нападении собаки на ребенка в деревне Зелецино Кстовского района привлекла внимание правоохранительных органов.

По информации СУ СК России по Нижегородской области, в результате нападения ребенок получил травмы. Так, следственный отдел по городу Кстово инициировал доследственную проверку по факту инцидента.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как рассказали жители деревни в социальных сетях, это не первый случай нападения бродячей собаки на детей.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили из-за нападения собаки на малолетних в Дзержинске. Бастрыкин потребовал доложить о расследовании.