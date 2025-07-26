Проект строительства гостиницы на Большой Покровской прошел экспертизу

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Проект строительства гостиницы категории 5 звёзд с номерным фондом на 170 номеров и подземными стоянками получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ.
Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО "Московская негосударственная экспертиза строительных проектов". Застройщиком объекта выступает ООО "Приволжье-Инвест", зарегистрированное в Москве. Техническим заказчиком проекта является АО "Гута-Девелопмент".
Проектную документацию подготовили несколько организаций, включая ООО "Вектор Безопасности", ООО "Энвиро", ООО "Ордер-Групп", ООО "Велес НН", ООО "Ремстройпроект" и ООО "С-Проджект".
Ранее сообщалось, что проект строительства гостиницы по адресу улица Пискунова, 18 в Нижнем Новгороде одобрила экспертиза.
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