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Культура и отдых

Проект строительства гостиницы на Большой Покровской прошел экспертизу

01 августа 2025 18:39  [73] Культура и отдых
Проект строительства гостиницы на Большой Покровской прошел экспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства гостиницы категории 5 звёзд с номерным фондом на 170 номеров и подземными стоянками получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ. 

Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО "Московская негосударственная экспертиза строительных проектов". Застройщиком объекта выступает ООО "Приволжье-Инвест", зарегистрированное в Москве. Техническим заказчиком проекта является АО "Гута-Девелопмент".

Проектную документацию подготовили несколько организаций, включая ООО "Вектор Безопасности", ООО "Энвиро", ООО "Ордер-Групп", ООО "Велес НН", ООО "Ремстройпроект" и ООО "С-Проджект". 

Ранее сообщалось, что проект строительства гостиницы по адресу улица Пискунова, 18 в Нижнем Новгороде одобрила экспертиза. 

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Теги:
Гостиницы экспертиза
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