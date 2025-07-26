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Культура и отдых

Проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной прошел госэкспертизу

31 июля 2025 13:37  [55] Культура и отдых
Проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной прошел госэкспертизу

Государственная экспертиза одобрила проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной улице Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ. 

Речь об объекте культурного наследия под названием "Дом, в котором по инициативе Алексея Максимовича Горького была открыта для городской бедноты чайная "Столбы". Историческое здание XIX века расположено по адресу улица Кожевенная, 11.

Проектную документацию одобрило управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Застройщиком выступает ООО "Дом ученых", зарегистрированное в Московской области. Подготовкой проектной документации занималась нижегородская компания ООО "Велес НН". Здание планируют реконструировать под небольшую семейную гостиницу на 14 номеров.

Отметим, что в начале июля проект получил отрицательное заключение

Напомним, трёхэтажное здание с колоннами было построено в 1839 году по проекту архитектора Георга Кизеветтера. Первоначально оно принадлежало купцу Фёдору Переплётчикову и использовалось как торгово-гостиничный комплекс. После его смерти здание стало ночлежкой с трактиром. В начале XX века по инициативе Максима Горького здесь открылся просветительский клуб для нуждающихся, получивший название чайной "Столбы".

Также ранее выяснилось, что госэкспертиза одобрила проект реконструкции Дома Сиротина в квартале церкви Трёх Святителей. 

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Теги:
ОКН Реконструкция Реставрация
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