"Пари НН" рассчитывает вернуться на родной стадион в сентябре Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что команда сможет возобновить выступления на домашней арене уже в сентябре.

Сейчас нижегородцы проводят свои матчи на запасных стадионах, поскольку основная арена в Нижнем Новгороде временно недоступна из-за ремонтных работ.

"Чем быстрее мы вернемся на свой стадион, тем лучше. Но многое зависит от темпов ремонта", — отметил Мелик-Гусейнов в комментарии изданию "Чемпионат".

По его словам, в настоящий момент продолжаются фасадные работы, а в августе должны начаться работы на кровле. Руководство клуба рассчитывает, что подрядчики смогут завершить реконструкцию раньше запланированных сроков.

"Мы бы хотели вернуться в сентябре, но от нас это не зависит", — добавил глава клуба.

Ранее сообщалось, что подсветку футбольного стадиона обновили в Нижнем Новгороде.