"Пари НН" рассчитывает вернуться на родной стадион в сентябре

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что команда сможет возобновить выступления на домашней арене уже в сентябре.
Сейчас нижегородцы проводят свои матчи на запасных стадионах, поскольку основная арена в Нижнем Новгороде временно недоступна из-за ремонтных работ.
"Чем быстрее мы вернемся на свой стадион, тем лучше. Но многое зависит от темпов ремонта", — отметил Мелик-Гусейнов в комментарии изданию "Чемпионат".
По его словам, в настоящий момент продолжаются фасадные работы, а в августе должны начаться работы на кровле. Руководство клуба рассчитывает, что подрядчики смогут завершить реконструкцию раньше запланированных сроков.
"Мы бы хотели вернуться в сентябре, но от нас это не зависит", — добавил глава клуба.
Ранее сообщалось, что подсветку футбольного стадиона обновили в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+