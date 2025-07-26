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Спорт

"Пари НН" продолжил серию поражений, проиграв ФК "Динамо-Махачкала"

31 июля 2025 11:17  [70] Спорт
Пари НН продолжил серию поражений, проиграв ФК Динамо-Махачкала

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" потерпел третье поражение подряд. В первом туре группового этапа Кубка России 30 июля команда уступила "Динамо-Махачкала" со счетом 0:1.

Первый тайма прошел без забитых мячей. Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Гамид Агаларов на 80-й минуте. Нижегородцы попытались отыграться в добавленные пять минут, но сравнять счет не смогли.

В составе "Пари НН" в этом матче дебютировал защитник Эдгаро Фаринья. Однако изменить ход игры ему не удалось.

Это уже третье подряд поражение под руководством Алексея Шпилевского. Напомним, бывшего главного тренера Виктора Ганчаренко уволили из-за неудовлетворительных спортивных результатов.

Следующий матч "Пари НН" проведет против "Локомотива" 2 августа в Грозном.

Ранее сообщалось, что руководство "Пари НН" заявило о намерении попасть в первую десятку таблицы РПЛ.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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