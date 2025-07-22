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Общество

В Нижнем Новгороде обновили архитектурную подсветку стадиона

26 июля 2025 09:40  [60] Общество
В Нижнем Новгороде обновили архитектурную подсветку стадиона

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде завершен один из этапов комплексного ремонта стадиона. Архитектурная подсветка фасада главной спортивной арены города обновилась. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь стадион может освещаться различными цветами в зависимости от повода. В частности, фасад будет подсвечиваться в цветах российского триколора, Георгиевской ленты, а также в честь памятных дат и событий. В обычные дни арена будет сиять в цветовой гамме, символизирующей бренд региона — "Столицу закатов".

На данные работы было потрачено 12,1 млн рублей.

Глава региона отметил, что обновление подсветки стало частью масштабного ремонта, который стартовал ещё весной. Сейчас завершается покраска фасада, продолжаются работы по ремонту кровли. 

Ранее сообщалось, что из-за ремонта "Пари НН" не вернется на домашнюю арену до осени.

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Теги:
Глеб Никитин Ремонтные работы Стадион
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