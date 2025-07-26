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Спорт

Главный тренер "Пари НН" заявил, что уверен в успехе команды

30 июля 2025 11:48  [44] Спорт
Главный тренер Пари НН уверен в успехе команды несмотря на поражения

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский не придает большого значения скептическим прогнозам в адрес команды. В комментарии для "Матч ТВ" он заявил, что сосредоточен на собственной работе и требованиях к себе и тренерскому штабу, а не на внешнем фоне.

После двух туров РПЛ нижегородский клуб остаётся без очков и без забитых мячей. В первом матче команда уступила "Краснодару" со счетом 0:3, во втором — проиграла "Крыльям Советов" 0:2.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли беспокоиться из-за отсутствия голов и поражений, Шпилевский отметил, что не видит повода для паники. Он считает, что команда находится в процессе становления, и такие изменения требуют времени.

"Надо работать, ничего другого не остается. Нет альтернативы, кроме как идти дальше. Голы придут, всё будет", - добавил он.

Что касается невысоких ожиданий от "Пари НН" в этом сезоне, то тренер подчеркнул, что ориентируется, прежде всего, на собственные стандарты.

"Я — максималист, многое от себя требую. Думаю, многие знают, где я работал последние годы, чего мы там добивались. От ребят тоже жду многого, никому не могу предъявить претензии в отсутствии желания. Каждый хочет меняться, становиться лучше, но сейчас где‑то и фортуна не на нашей стороне", - заявил тренер.

Также Шпилевский отметил, пять пропущенных мячей стали следствием отдельных ошибок, но он не видит в этом признаков системного кризиса.

Напомним, Алексей Шпилевский возглавил "Пари НН" в июне, сменив Виктора Ганчаренко. Он успешно работал в казахстанском "Кайрате", с которым выиграл чемпионат и серебряные медали, а затем — в кипрском "Арисе", где стал чемпионом страны, завоевал Суперкубок и вывел команду в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" подписал контракты с двумя футболистами из сборных Нигерии и Панамы.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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