В России проиндексируют зарплаты военным и силовикам с октября

С 1 октября в России произойдет повышение окладов для отдельных категорий государственных служащих. Индексация затронет и работников в Нижегородской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, на которого ссылается РИА "Новости".
По словам парламентария, увеличение заработной платы предусмотрено для военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС, а также для работников таможенных органов и фельдъегерской службы.
Несмотря на то, что пересчет начнется с октября, первые выплаты с учетом повышения поступят только в ноябре.
Мера реализуется в рамках корректировки действующего постановления правительства. Ранее уровень индексации составлял около 4,5%. Однако в связи с инфляцией, по словам Говырина, его планируют увеличить до 7,6%.
Повышение касается исключительно федерального бюджетного сектора. В частных компаниях решения о росте зарплат остаются в зоне ответственности работодателей.
Сообщалось, что в Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей со следующего года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+