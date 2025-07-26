В России проиндексируют зарплаты военным и силовикам с октября Экономика

С 1 октября в России произойдет повышение окладов для отдельных категорий государственных служащих. Индексация затронет и работников в Нижегородской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, на которого ссылается РИА "Новости".

По словам парламентария, увеличение заработной платы предусмотрено для военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС, а также для работников таможенных органов и фельдъегерской службы.

Несмотря на то, что пересчет начнется с октября, первые выплаты с учетом повышения поступят только в ноябре.

Мера реализуется в рамках корректировки действующего постановления правительства. Ранее уровень индексации составлял около 4,5%. Однако в связи с инфляцией, по словам Говырина, его планируют увеличить до 7,6%.

Повышение касается исключительно федерального бюджетного сектора. В частных компаниях решения о росте зарплат остаются в зоне ответственности работодателей.

Сообщалось, что в Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей со следующего года.