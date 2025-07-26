HR-эксперт объяснил, почему так сильно выросло число зарплатных миллионеров

По данным Росстата, число россиян, получающих доход свыше 1 млн рублей ежемесячно, увеличилось до 45 428 человек, тогда как пещё два года назад таких работников было 24 400. Об этом сообщает телеканал "360".
HR-эксперт Гарри Мурадян объясняет этот рост несколькими ключевыми факторами. Во-первых, инфляция способствовала увеличению номинальных зарплат. Во-вторых, рост капитализации компаний в отдельных отраслях и нехватка квалифицированных специалистов привели к повышению уровня заработной платы. В-третьих, процесс повышения прозрачности зарплат также оказал влияние на этот тренд.
Среди профессий, где можно зарабатывать такие суммы, Мурадян выделил IT-сферу, финансовый сектор, топ-менеджмент крупных предприятий и государственных корпораций, сотрудничество с ведущими юридическими и консалтинговыми фирмами, а также высокие позиции в медицине.
Мурадян также отметил, что данный сегмент рынка будет продолжать развиваться, хотя и неравномерно. По его словам, возможны периоды замедления, связанные с экономическими спадами или изменениями в налоговой политике.
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