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Экономика

Самой высокооплачиваемой отраслью в Нижнем Новгороде оказалась сфера IT

07 июля 2025 07:04  [376] Экономика
Самой высокооплачиваемой отраслью в Нижнем Новгороде оказалась сфера IT

Нижний Новгород вошёл в топ-30 крупнейших городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям, заняв 29-е место в свежем рейтинге, подготовленном аналитиками РИА Новости. Исследование основано на данных официальной статистики за первый квартал 2025 года.

Согласно опубликованным результатам, самой высокооплачиваемой отраслью в Нижнем Новгороде стала сфера "IT и связь". Средняя чистая зарплата в этой области составила 121 тысячу рублей в месяц. Именно IT-отрасль обеспечивает максимальный доход для жителей города, опережая другие сектора экономики.

В целом, отмечают эксперты РИА Новости, по стране наибольшие доходы чаще всего получают сотрудники в сфере "Профессиональная и научная деятельность". Эта отрасль стала лидером в 18 из 100 крупнейших городов. За ней следуют обрабатывающие производства, IT и связь, а также банковский сектор.

Рейтинг охватывает сто крупнейших городов России, включая столичные центры и наиболее населённые территории. В расчётах учитывались средние заработные платы с вычетом НДФЛ в отраслях, где занято не менее 3% работников каждого города.

Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск, Москва и Анадырь. В Южно-Сахалинске, например, специалисты в сфере добычи зарабатывают в среднем 445 тысяч рублей в месяц. Аутсайдерами оказались Элиста, Владикавказ и Магас, где зарплаты в ведущих отраслях не превышают 65 тысяч рублей.

Средняя зарплата по самым высокооплачиваемым отраслям среди 100 крупнейших городов России составила 118,3 тысячи рублей, медианная — 100 тысяч. Для сравнения, год назад эти показатели были 107,4 и 90 тысяч соответственно.

Ранее выяснилось, как изнутри выглядят общежития ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде. Сообщалось также, что стоимость обучения в "Неймарке" достигает полумиллиона рублей. 

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Теги:
IT Зарплата Рейтинг
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