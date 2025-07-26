Нетрезвые супруги напали на врача скорой в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде пьяные мужчина и женщина напали на сотрудника бригады скорой помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщили главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, супруги вызвали скорую, однако из-за сильного алкогольного опьянения повели себя агрессивно. В какой-то момент мужчина ударил медицинского работника.

После инцидента медики укрылись в автомобиле и вызвали полицию. Полученная травма была зафиксирована, а по факту произошедшего подано заявление в правоохранительные органы.

Никонов уточнил, что госпитализация пострадавшему не понадобилась — он продолжил выполнять рабочие обязанности. Ситуацию взял под контроль Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что родственник пациента напал на работника скорой помощи в Нижнем Новгороде.

Напомним, после череды нападений на медработников профсоюз рассматривает возможность оснащения фельдшеров скорой помощи видеорегистраторами. Такие устройства смогут не только фиксировать противоправные действия, но и снижать уровень агрессии со стороны пациентов.