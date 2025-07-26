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Происшествия

Нетрезвые супруги напали на врача скорой в Нижнем Новгороде

02 августа 2025 09:51  [88] Происшествия
Нетрезвые супруги напали на врача скорой в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пьяные мужчина и женщина напали на сотрудника бригады скорой помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщили главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, супруги вызвали скорую, однако из-за сильного алкогольного опьянения повели себя агрессивно. В какой-то момент мужчина ударил медицинского работника.

После инцидента медики укрылись в автомобиле и вызвали полицию. Полученная травма была зафиксирована, а по факту произошедшего подано заявление в правоохранительные органы.

Никонов уточнил, что госпитализация пострадавшему не понадобилась — он продолжил выполнять рабочие обязанности. Ситуацию взял под контроль Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что родственник пациента напал на работника скорой помощи в Нижнем Новгороде. 

Напомним, после череды нападений на медработников профсоюз рассматривает возможность оснащения фельдшеров скорой помощи видеорегистраторами. Такие устройства смогут не только фиксировать противоправные действия, но и снижать уровень агрессии со стороны пациентов.

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Теги:
Медицина и здоровье Нападение
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