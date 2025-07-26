Бастрыкин потребовал отчет по делу об избиении фельдшера в Нижнем Новгороде Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения на фельдшера в Нижнем Новгороде.

По данным СМИ и социальных сетей, инцидент произошел 31 июля. Нижегородец ударил фельдшера, прибывшего на экстренный вызов к одному из его родственников в составе бригады скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.

По факту случившегося региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР Айрату Ахметшину доложить об обстоятельствах, установленных в ходе первых следственных действий, а по итогам расследования — представить подробный отчет.

Сообщалось также, что нетрезвые супруги напали на врача скорой в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что профсоюз рассматривает возможность оснащения фельдшеров скорой помощи видеорегистраторами.