ТЦ "Жар-Птица" обесточили в Нижнем Новгороде

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Торговый центр "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде временно остановил работу из-за внезапного отключения электроэнергии и технических неполадок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили сотрудники одного из магазинов в ТЦ.
Известно, что утром в здании на Советской площади полностью пропало электричество. Из-за этого магазины внутри ТЦ не смогли начать работу, а сам торговый комплекс полностью закрыт для посетителей.
Изначально свет обещали включить в полдень, но пока никакой информации о восстановлении электроснабжения нет.
Ранее сообщалось, что торговый центр "Небо" эвакуировали 29 июля.
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