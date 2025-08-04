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Происшествия

ТЦ "Жар-Птица" обесточили в Нижнем Новгороде

04 августа 2025 12:51  [87] Происшествия
ТЦ Жар-Птица обесточили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Торговый центр "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде временно остановил работу из-за внезапного отключения электроэнергии и технических неполадок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили сотрудники одного из магазинов в ТЦ.

Известно, что утром в здании на Советской площади полностью пропало электричество. Из-за этого магазины внутри ТЦ не смогли начать работу, а сам торговый комплекс полностью закрыт для посетителей.

Изначально свет обещали включить в полдень, но пока никакой информации о восстановлении электроснабжения нет.

Ранее сообщалось, что торговый центр "Небо" эвакуировали 29 июля. 

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Теги:
Торговый центр Электроэнергия
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