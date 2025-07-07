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Экономика

Здание бывшего ТЦ на Большой Покровской продают за 350 млн рублей

09 июля 2025 10:04  [108] Экономика
Здание бывшего ТЦ на Большой Покровской продают за 350 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на продажу выставлено здание по адресу улица Большая Покровская, 20Б. Ранее в этом помещении располагался торговый центр "Покровские ворота". Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

По информации продавца, четырехэтажное здание, построенное в 2003 году, имеет общую площадь 1500 квадратных метров. Объект оборудован тремя входами, лифтом и подключен к центральным коммуникациям.

Объект можно адаптировать под офисное пространство, гостиницу, торговую площадку или фуд-корт.

Стоимость здания составляет 350 млн рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость одного квадратного метра жилья в нижегородских новостройках с учетом всех выплат по рыночной ипотеке составляет почти 1,4 млн рублей.

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Теги:
Недвижимость Торговый центр
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