Здание бывшего ТЦ на Большой Покровской продают за 350 млн рублей

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В Нижнем Новгороде на продажу выставлено здание по адресу улица Большая Покровская, 20Б. Ранее в этом помещении располагался торговый центр "Покровские ворота". Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.
По информации продавца, четырехэтажное здание, построенное в 2003 году, имеет общую площадь 1500 квадратных метров. Объект оборудован тремя входами, лифтом и подключен к центральным коммуникациям.
Объект можно адаптировать под офисное пространство, гостиницу, торговую площадку или фуд-корт.
Стоимость здания составляет 350 млн рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость одного квадратного метра жилья в нижегородских новостройках с учетом всех выплат по рыночной ипотеке составляет почти 1,4 млн рублей.
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