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Спорт

Кардиолог назвала причины смертей спортсменов на воде в Нижнем Новгороде

04 августа 2025 14:23  [94] Спорт
Кардиолог назвала причины смертей спортсменов на воде в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Врач-кардиолог поликлиники № 30 Нижнего Новгорода Екатерина Князева прокомментировала два трагических случая внезапной гибели спортсменов, произошедших в Нижнем Новгороде в конце июля и начале августа. Комментарий медика опубликовал главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, 3 августа участнику триатлона IRONSTAR 113 Nizhny Novgorod из Рязани стало плохо у финиша водного этапа, медикам не удалось его спасти. Примерно за неделю до этого, 26 июля, во время заплыва X-WATERS Volga скончался пловец из Москвы.

По словам специалиста, ежегодно в мире фиксируется от 200 до 250 тысяч случаев внезапной сердечной смерти. Мужчины подвержены этому риску чаще женщин.

Кардиолог подчеркнула, что наиболее частыми причинами внезапной остановки сердца являются ишемическая болезнь и кардиомиопатия. У молодых людей в список факторов риска добавляются наследственные аритмогенные синдромы, а у детей - врожденные пороки сердца. Также внезапная смерть может быть вызвана нарушениями ритма, такими как желудочковая тахикардия, брадикардия и фибрилляция желудочков.

Особое внимание, по словам врача, следует уделять семейному анамнезу. Признаком повышенного риска считаются случаи внезапной смерти у ближайших родственников младше 40 лет.

"Сдается клинический минимум: после ЭКГ пациента могут направить на УЗИ или суточный мониторинг сердца. Некоторым пациентам проводят стресс-тестирование, но в целом базовых обследований и сбора анамнеза у пациента будет достаточно для осмотра перед спортивными соревнованиями", — подчеркнула Екатерина Князева.

Ранее сообщалось, что причиной смерти москвича во время заплыва мог стать тромбоз коронарных артерий, приведший к инфаркту.

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Теги:
Врачи Смертность Спорт
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