Домики для бездомных кошек появятся на улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Полина Зубова

На улицах Нижнего Новгорода начнут появляться утепленные домики для бездомных кошек. Инициативу реализует благотворительный фонд помощи животным "Угол" вместе с художником и архитектором Алексеем Лукой.

Главная цель проекта - помочь уличным животным пережить холодное время года, спрятаться от дождя и получать еду в одном безопасном месте. Домики будут небольшими, но теплыми и надежными.

Однако устанавливать такие укрытия планируют не хаотично, а с учетом реальной потребности.

Чтобы выбрать подходящие места, организаторы будут ориентироваться на количество кошек в районе, мнение местных жителей и соблюдение санитарных норм.

Подать заявку на установку домика во дворе можно через специальную анкету. Ссылка на нее опубликована в официальном телеграм-канале фонда "Угол".

Ранее сообщалось, что за неправильный выгул и содержание животных планируют штрафовать в Нижегородской области.