Домики для бездомных кошек появятся на улицах Нижнего Новгорода

Фото:
На улицах Нижнего Новгорода начнут появляться утепленные домики для бездомных кошек. Инициативу реализует благотворительный фонд помощи животным "Угол" вместе с художником и архитектором Алексеем Лукой.
Главная цель проекта - помочь уличным животным пережить холодное время года, спрятаться от дождя и получать еду в одном безопасном месте. Домики будут небольшими, но теплыми и надежными.
Однако устанавливать такие укрытия планируют не хаотично, а с учетом реальной потребности.
Чтобы выбрать подходящие места, организаторы будут ориентироваться на количество кошек в районе, мнение местных жителей и соблюдение санитарных норм.
Подать заявку на установку домика во дворе можно через специальную анкету. Ссылка на нее опубликована в официальном телеграм-канале фонда "Угол".
Ранее сообщалось, что за неправильный выгул и содержание животных планируют штрафовать в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+