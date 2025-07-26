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Общество

После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак

30 июля 2025 10:45  [110] Общество
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак

Фото: Александр Воложанин

Члены комитета парламента по вопросам государственной власти Законодательного собрания Нижегородской области обсудили законопроект, предусматривающий штрафы за неправильный выгул и содержание животных.

Как отметил в своем телеграм-канале спикер ЗСНО Евгений Люлин, многие ошибочно считают, что собака — друг человека. На самом деле, по его словам, она является другом только своего хозяина. Именно поэтому периодически происходят резонансные нападения собак на взрослых и детей. 

"Ежегодно в областной комитет по ветеринарии поступают более тысячи жалоб от граждан", - написал парламентарий.

Чтобы обезопасить людей, были предложены поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает административную ответственность за самовыгул собак, их выгул без поводка или намордника, а также выгул животного лицами, не способными с ним справиться, или находящимися в состоянии опьянения. Размер штрафов составит от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Евгений Люлин подчеркнул, что законопроект еще будет обсуждаться и дорабатываться депутатами, однако выразил уверенность в том, что обращение с животными должно стать более цивилизованным.

Ранее сообщалось, что умерших домашних животных запретили хоронить в Нижегородской области. Их теперь можно только кремировать. 

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Теги:
Евгений Люлин Животные Законопроекты
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