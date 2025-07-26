Названа возможная причина гибели москвича на заплыве в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Возможной причиной смерти участника заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная чрезмерной физической нагрузкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шветского.

Он отметил, что, несмотря на обязательное медицинское обследование перед стартом, спортсмены нередко усиливают тренировочный режим в преддверии соревнований. По его словам, в подобных условиях у организма может развиться гипоксия и метаболический ацидоз, что способно привести к коронароспазму, аритмогенному шоку и, как следствие, отёку головного мозга и лёгких.

Напомним, московский пловец принимал участие в заплыве в седьмой раз. Трагедия произошла во время прохождения дистанции в три километра. На завершающем этапе Дмитрий Ионов почувствовал себя плохо и обратился за помощью к спасателям. Его подняли на лодку, однако при выходе из воды он потерял сознание. Спортсмена срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Организаторы соревнования сообщили, что ожидают официального медицинского заключения. При этом точная причина смерти будет сообщена только родственникам погибшего.

Ранее сообщалось, что два водителя погибли из-за столкновения в Навашинском районе.