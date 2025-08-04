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Общество

72 выпускника Нижнего Новгорода сдали ЕГЭ на 100 баллов

05 августа 2025 12:26  [150] Общество
72 выпускника Нижнего Новгорода сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде подвели итоги ЕГЭ. В этом году 72 выпускника городских школ получили наивысший балл, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте образования.

При этом 69 человек добились отличного результата по одному предмету, а трое — сразу по двум дисциплинам.

Чаще всего сто баллов ученики получали по литературе — 25 случаев и по русскому языку — 20. 

Двое выпускников из лицеев №40 и №165, а также одна ученица из гимназии №184 стали обладателями двух стобалльных результатов.

Наивысшие баллы по итогам экзаменов были зафиксированы по десяти различным предметам.

Стобалльники учились в лицеях №38, 40, 28, 82, 36, 165, 8, 180; гимназиях №50, 13, 184, 2, 136, 1, 67, 25, 80; школах №118, 11, 102, 22, 187, 178, 30, 154 и 131.

Ранее сообщалось, что 730 школьников окончили школу с золотыми медалями в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ЕГЭ Образование Экзамены
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