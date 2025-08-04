Первый частный футбольный клуб "Победа" создается в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде создаётся первый частный профессиональный футбольный клуб "Победа". Об этом сообщается в соцсетях проекта.

Отмечается, что инициатива получила поддержку министерства спорта Нижегородской области и центра управления и развития спорта региона. Базироваться команда будет на стадионе "Северный". Ожидается, что она будет сформирована осенью 2025 года. Ее костяк составит молодёжь из СШОР-8, "Пари НН" и других академий региона. Тренерский штаб также будет преимущественно сформирован из нижегородских специалистов.

В клубе подчёркивают, что проект строится на местных ценностях и поддержке футбольного сообщества города.

Презентация "Победы" запланирована осенью 2025 года. Сейчас формируется расширенный список кандидатов в команду, ведётся выбор главного тренера и осуществляется организационная и спортивная подготовка.

В перспективе клуб намерен выстраивать сотрудничество с клубами Российской Премьер-Лиги. Цель — развивать молодых футболистов, обмениваться опытом и создавать профессиональную спортивную экосистему.

Ранее сообщалось, что грузинский футбольный клуб "Орби" обвинил "Пари НН" в нарушении правил ФИФА при переходе Бедошвили.